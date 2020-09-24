Барак Обама в Твиттере опубликовал свой номер телефона

44-й президент США Барак Обама опубликовал свой номер телефона на своей странице в Твиттере.

Он попросил отправить текстовое сообщение на его номер.

«Ладно, попробуем что-нибудь новенькое. Если вы находитесь в США, отправьте мне текстовое сообщение по номеру 773-365-9687. Я хочу знать, как у вас дела, что у вас на уме и как вы планируете голосовать в этом году. Я буду время от времени связываться с вами, чтобы делиться своими мыслями», - написал он.

Источник: centralasia.media