Барак Обама в Твиттере опубликовал свой номер телефона

44-й президент США Барак Обама опубликовал свой номер телефона на своей странице в Твиттере.
Он попросил отправить текстовое сообщение на его номер.
«Ладно, попробуем что-нибудь новенькое. Если вы находитесь в США, отправьте мне текстовое сообщение по номеру 773-365-9687. Я хочу знать, как у вас дела, что у вас на уме и как вы планируете голосовать в этом году. Я буду время от времени связываться с вами, чтобы делиться своими мыслями», - написал он.
Источник: centralasia.media
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