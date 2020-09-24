Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

По его словам, следует посмотреть, что произойдет на выборах.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы государства в ноябре, но при этом выразил уверенность в своей победе на них.

По его словам, следует посмотреть, что произойдет на выборах. Трамп заявил, что никакой передачи власти не будет, потому что он уверен в том, что будет избран на второй срок.

Также президент напомнил, что ранее выражал свое недовольство по поводу процесса голосования, который, по его словам, вышел из-под контроля, и назвал его «полной катастрофой».

17 сентября Трамп заявил, что американцы никогда не узнают точных результатов голосования на выборах президента США в этом году из-за беспорядочной рассылки бюллетеней по почте.

В этой связи Трамп призывал остановить рассылку бюллетеней, пока не стало поздно, и провести голосование, как и раньше, на избирательных участках.

12 сентября американский лидер обратился к избирателям с призывом заранее проголосовать по почте, а затем, когда откроются участки, пойти и посмотреть, засчитан ли голос, и если нет, то проголосовать там. Twitter отметил этот пост главы государства предупреждением, которое означает, что призыв президента нарушает правила соцсети, касающиеся выборов, однако доступ к нему сохранен в связи с тем, что это может представлять общественный интерес.

Источник: media-center.kg