Саудовская Аравия с 1 ноября начнет принимать паломников на малый хадж

Саудовская Аравия с ноября начнет принимать паломников на малый хадж.

Об этом 24.kg сообщили в муфтияте.

По их словам, накануне власти этой страны объявили о поэтапном снятии ограничений для посещения мечети Аль-Харам (главная и крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама — Кааба).

«Ограничения будут сняты поэтапно. С 4 октября мечет Аль-Харам могут посетить только жители Саудовской Аравии — в день около 6 тысяч человек. С 18 октября количество местных паломников увеличится до 15 тысяч. С 1 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации иностранцам тоже разрешат совершать малый хадж. Кыргызстан включат в этот список, только если в нашей стране будет стабильная эпидемиологическая ситуация», — отметили в муфтияте.

Напомним, Саудовская Аравия отменила хадж в этом году в связи с пандемией.

Источник: 24.kg