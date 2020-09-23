В США от коронавируса скончались более 200 тыс. человек

Так, на утро 23 сентября в США зарегистрировано 200 786 случаев смерти от Covid-19.
Количество скончавшихся от коронавирусной инфекции в США превысило 200 тыс. человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Так, на утро 23 сентября в США зарегистрировано 200 786 случаев смерти от Covid-19.
Отмечается, что почти в 30 штатах наблюдается быстрый рост числа зараженных. Страна занимает первое место в мире по количеству зараженных — более 6,8 миллиона человек — и числу летальных исходов.
Источник: centralasia.media
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