Саммит Евросоюза перенесен на неделю из-за ухода на карантин главы Европейского совета

Шарль Мишель, бывший премьер-министр Бельгии, провел часть минувшей недели, занимаясь челночной дипломатией в связи с положением в восточном Средиземноморье.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о переносе сроков саммита ЕС, запланированного на ближайшие четверг и пятницу, с 24 и 25 сентября на 1 и 2 октября. Это вызвано вынужденным временным уходом Мишеля на карантин – в связи с его недавним общением с инфицированным сотрудником службы безопасности.
Представитель Европейского совета Баренд Лейтц сообщил в Twitter’e, что Шарль Мишель должен провести некоторое время в карантине. По словам Лейтца, глава Европейского совета регулярно проходит тестирование, последний раз это было в понедельник, и результат был отрицательным. Однако бельгийские правила противодействия эпидемии требуют его самоизоляции.
Саммит, который должен будет пройти 1 и 2 октября, рассмотрит вопросы в диапазоне от переговоров по Брекзиту, проблем изменения климата, до напряженности между Грецией и Турцией вокруг добычи энергоносителей в восточной части Средиземного моря. Рассмотрение и принятие санкций против режима Александра Лукашенко также находится в повестке дня саммита.
Шарль Мишель, бывший премьер-министр Бельгии, провел часть минувшей недели, занимаясь челночной дипломатией в связи с положением в восточном Средиземноморье. Он вел переговоры в Турции, на Кипре, в Афинах и посетил греческий остров Лесбос, где находятся лагеря мигрантов, пытающихся перебраться в Европу.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!