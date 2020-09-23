Российские ученые заявили, что открыли революционный природный антибиотик

Исследователи утверждают, что открытое ими средство способно воздействовать на такие устойчивые к антибиотикам микроорганизмы.

Российские ученые открыли революционный природный антибиотик, который поможет бороться с большинством заболеваний, вызванных бактериями и грибами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместную работу исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и других учреждений.

Исследователи утверждают, что открытое ими средство способно воздействовать на такие устойчивые к антибиотикам микроорганизмы. Исследователи также отмечают, что открытый ими антибиотик обладает универсальным характером, а также помогает справляться с бактериальными и грибными инфекциями.

Источник: Элгезит