Российские ученые заявили, что открыли революционный природный антибиотик

Исследователи утверждают, что открытое ими средство способно воздействовать на такие устойчивые к антибиотикам микроорганизмы.
Российские ученые открыли революционный природный антибиотик, который поможет бороться с большинством заболеваний, вызванных бактериями и грибами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместную работу исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и других учреждений.
Исследователи утверждают, что открытое ими средство способно воздействовать на такие устойчивые к антибиотикам микроорганизмы. Исследователи также отмечают, что открытый ими антибиотик обладает универсальным характером, а также помогает справляться с бактериальными и грибными инфекциями.
Источник: Элгезит
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