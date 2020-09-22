На упаковке кальмаров из России в Китае нашли коронавирус

Китайские специалисты провели два теста на выявление вируса, и оба показали положительный результат.

На упаковке замороженных кальмаров из России Центр по контролю и профилактике заболеваний в китайской провинции Цзилинь обнаружил коронавирус, пишет «Коммерсант» со ссылкой на китайские СМИ.

Китайские специалисты провели два теста на выявление вируса, и оба показали положительный результат. Всех работников, которые так или иначе контактировали с инфицированной упаковкой, отправили под наблюдение врачей. Их протестировали на COVID-19, но вирус у людей найден не был.

В поставке с кальмарами в Китай ввезли еще 10 кг морепродуктов. Они попали в город Фуюй в той же провинции.

Людей, которые предположительно контактировали с этими продуктами, призвали связаться с правительством и пройти тест на COVID-19.

Источник: Элгезит