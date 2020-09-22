В Европе отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19. В ряде стран усилили карантинные меры

В некоторых европейских странах усиливают карантинные меры из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.
Как сообщает агентство Bloomberg, резкое увеличение новых случаев коронавируса наблюдается во Франции, Германии и Португалии. В Испании, Германии, Великобритании, Швейцарии и Дании усилили карантинные меры.
Во Франции стабильный прирост заразившихся наблюдается уже в течение месяца. Германия усиливает карантинные меры для въезжающих в страну.
По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, на 22 сентября 11:20 зарегистрировано 31 миллион 322 тысячи 314 подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Источник: Элгезит
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