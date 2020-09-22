Таинственное исчезновение кыргызстанки. В США суд оправдал американца, обвиняемого в жестком убийстве своей жены

Хэп, являясь торговцем монет, возобновил отношения с женой, планируя вернуть ценности.

Американский суд оправдал 66-летнего Хэпа Сейдерса, который обвинялся в убийстве своей жены, исчезнувшей восемь с половиной лет назад.

В марте 2012 года уроженка Кыргызстана Рабихан Сейдерс (в девичестве Хасанова), проживающая в штате Пенсильвания, пропала. Тогда ее дочь обратилась в полицию.

В суде главный заместитель окружного прокурора Кортни Хейр Ларю сообщила, что в 2011 году Сейдерсу было предъявлено обвинение в домашнем насилии. После чего Рабихан взяла из домашнего сейфа ценные монеты, спрятала их, чтобы в дальнейшем обеспечить себе жизнь.

Хэп, являясь торговцем монет, возобновил отношения с женой, планируя вернуть ценности.

Однако через год женщина пропала. В последний раз ее видели в аптеке возле дома. Прокуратуры утверждает, что она была убита, а ее тело было сожжено «дотла» в кабине. Сторона обвинения сослалось на то, что в течение нескольких дней жалюзи в доме были закрыты, а из трубы шел черный дым. Также в камине были найдены останки костей.

«Мы знаем, кто это сделал. Мы знаем, что Хэп Сейдерс убил Рабихан», - считает помощник окружного прокурора.

На что адвокат обвиняемого заявил, что не был проведен тест ДНК, подтверждающий, что найденные останки принадлежат кыргызстанке. По его словам, женщина работала массажисткой в казино в Антлантик-Сити, где она затем познакомилась с Сейдерсом. Между ними завязался роман и Рабихан переехала к его подзащитного. Позже она украла у супруга собственность стоимостью 3 млн долларов, включая золотые слитки. Ценности так и не были возвращены.

«Она не была женщиной, попавшей в беду. Она была женщиной, у которой был план», - сказал адвокат.



Источник: svodka.akipress.org