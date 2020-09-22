Принятию санкций против Беларуси помешала позиция Кипра

О том, что страны ЕС не смогли договориться о санкциях, первым сообщил в твиттере глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли принять санкции против официальных лиц Беларуси, причастных к жестокому подавлению мирных протестных акций белорусских граждан против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа.

"На кону - доверие к ЕС", заявил в понедельник Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, подводя итоги встречи министров иностранных дел стран всех 27 государств-членов. По словам Борреля, позиция Кипра помешала достижению консенсуса в вопросе о санкциях против высших деятелей режима Александра Лукашенко.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе 21 сентября Боррель выразил солидарность Евросоюза с белорусским народом. Глава европейской дипломатии отметил, что в планы ЕС не входит вмешательство во внутренние дела Беларуси, однако в Евросоюзе хотели бы поспособствовать началу диалога в стране. Международное французское радио обратило внимание на слова Борреля о том, что ЕС не признает результаты президентских выборов, прошедших в Беларуси, и легитимность Александра Лукашенко на посту главы государства.

Несмотря на то, что санкции не были одобрены, министры иностранных дел всех государств ЕС уверены в необходимости санкций против Минска, считает "Немецкая волна".

Агентства ТАСС и AFP отметили, что помехой для одобрения санкционного списка стала позиция Кипра, который добивается одновременного принятия санкций против режима Лукашенко и против Турции - из-за её действий в Средиземном море.

О том, что страны ЕС не смогли договориться о санкциях, первым сообщил в твиттере глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Би-би-си приводит перевод его заявления: "К сожалению, сегодня мы не достигли решения по санкциям за нарушения прав человека, поскольку одна из стран-членов произвела "захват заложников". Это посылает плохой сигнал белорусам, нашим обществам и всему миру", – написал он, имея в виду несогласие Кипра ввести санкции без дополнительных условий.

Глава МИД Кипра Никос Христодулидис в ответ заявил, что реакция Евросоюза на нарушение прав во всех странах должна быть одинаковой.

Окончательное решение по санкциям будет принято на саммите Европейского союза, который начнётся 24 сентября.

Источник: Азаттык