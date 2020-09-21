В Узбекистане за ночь выявили 149 новых случаев коронавируса. Всего 51789

По состоянию на 10:00 часов 21 сентября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 51789 (+149).
По данным Минздрава, 91 новый случай зарегистрирован в Наманганской области, 20 в Андижанской области, 11 в Ташкентской области, 8 в Каракалпакстане, 8 в Бухарской области, 7 в Навоийской и 4 в Ферганской области. На сегодняшний день в стране выздоровели 47 932 человека, инфицированных коронавирусом (93%), 3422 пациента продолжают лечение, из них 557 находятся в тяжёлом состоянии, 245 - в критическом.
Источник: centralasia.media
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