Билл Гейтс озвучил сроки завершения пандемии COVID-19

У него спросили, когда стабилизируется санитарно-эпидемиологическая ситуация в США и мире в целом.

Создатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса в лучшем случае закончится в 2022 году, своим мнением он поделился с телеканалом Fox News, передает РИА.

У него спросили, когда стабилизируется санитарно-эпидемиологическая ситуация в США и мире в целом.

“Если применение вакцин будет утверждено, как мы надеемся, в начале 2021 года, то ситуация в США начнет возвращаться в нормальное русло к следующему лету и наша деятельность придет в норму к концу будущего года, если, конечно, мы будем помогать и другим странам“, – отметил Гейтс.

В лучшем случае пандемия завершится в 2022 году, добавил он. Гейтс уверен, что в следующем году важно сбить показатели распространения инфекции. Для этого уже имеются технологии разработки вакцин, финансирование поступило, а компании направили своих лучших специалистов.

“Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно“, – уточнил изобретатель Microsoft.

По его данным, уровень вакцинации в мире во время пандемии упал на 14%, “уничтожив прогресс, который достигался в предыдущие 20 лет“.

Гейтс огорчен, что Америка не “проявила себя в области оказания помощи в закупках вакцин для развивающихся стран“.

Источник: reporter.kg