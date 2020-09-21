Билл Гейтс озвучил сроки завершения пандемии COVID-19

У него спросили, когда стабилизируется санитарно-эпидемиологическая ситуация в США и мире в целом.
Создатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса в лучшем случае закончится в 2022 году, своим мнением он поделился с телеканалом Fox News, передает РИА.
У него спросили, когда стабилизируется санитарно-эпидемиологическая ситуация в США и мире в целом.
“Если применение вакцин будет утверждено, как мы надеемся, в начале 2021 года, то ситуация в США начнет возвращаться в нормальное русло к следующему лету и наша деятельность придет в норму к концу будущего года, если, конечно, мы будем помогать и другим странам“, – отметил Гейтс.
В лучшем случае пандемия завершится в 2022 году, добавил он. Гейтс уверен, что в следующем году важно сбить показатели распространения инфекции. Для этого уже имеются технологии разработки вакцин, финансирование поступило, а компании направили своих лучших специалистов.
“Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно“, – уточнил изобретатель Microsoft.
По его данным, уровень вакцинации в мире во время пандемии упал на 14%, “уничтожив прогресс, который достигался в предыдущие 20 лет“.
Гейтс огорчен, что Америка не “проявила себя в области оказания помощи в закупках вакцин для развивающихся стран“.
Источник: reporter.kg
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