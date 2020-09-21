Сирийская оппозиция: самолеты России нанесли мощные удары в Идлибе

Речь, как утверждается, идет о самых масштабных ударах начиная с марта, когда было заключено соглашение между Россией и Турцией, и боевые действия в провинции Идлиб были прекращены.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в сирийской оппозиции сообщает, что предположительно российские боевые самолеты в воскресенье нанесли бомбовые удары по районам северо-запада Сирии, которые находятся под контролем вооруженных противников сирийского президента Башара Асада.

Речь, как утверждается, идет о самых масштабных ударах начиная с марта, когда было заключено соглашение между Россией и Турцией, и боевые действия в провинции Идлиб были прекращены.

По словам очевидцев, военные самолеты нанесли удары по западным окраинам города Идлиб. Кроме того, они рассказали об интенсивных артобстрелах в горном районе на юге Идлиба с близлежащих аванпостов сирийской армии. Сообщений о жертвах пока нет.

Представители вооруженной оппозиции заявили агентству о 30 налетах за последние сутки. Ни Россия, ни сирийские правительственные войска сообщения пока не комментировали.

Широкомасштабных воздушных бомбардировок в Идлибе не было с тех пор, как президенты России и Турции – стран, поддерживающих разные стороны в сирийском конфликте – договорились, что Москва и Анкара станут гарантами прекращения огня в Идлибе, последнем регионе Сирии к западу от Евфрата, контролируемом вооруженной оппозицией.

После этого прекратилось наступление войск Асада, в столкновениях с которыми участвовали и введенные в Идлиб подразделения турецкой армии. Сейчас представители оппозиции утверждает, что сирийская армия и поддерживающие ее ополченцы накапливают силы у линии фронта.

Источник: Азаттык