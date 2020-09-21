Дональда Трампа пытались отравить рицином. Задержана подозреваемая

Как сообщает CNN, отправителем посылки с ядом оказалась женщина.

Американские правоохранители 19 сентября перехватили отравленную посылку, адресованную Дональду Трампу, в которой обнаружили яд рицин.

Как сообщает CNN, отправителем посылки с ядом оказалась женщина. Ее задержали на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. Вскоре ей должны предъявить обвинения.

Источник: Элгезит