Дональда Трампа пытались отравить рицином. Задержана подозреваемая

Как сообщает CNN, отправителем посылки с ядом оказалась женщина.
Американские правоохранители 19 сентября перехватили отравленную посылку, адресованную Дональду Трампу, в которой обнаружили яд рицин.
Как сообщает CNN, отправителем посылки с ядом оказалась женщина. Ее задержали на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. Вскоре ей должны предъявить обвинения.
Источник: Элгезит
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