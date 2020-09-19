Дональд Трамп назвал себя «стеной» между «американской мечтой» и «хаосом»

Президент США Дональд Трамп сравнил себя со стеной, отделяющей «американскую мечту» от «хаоса».
Об этом сообщил ТАСС. «Если вы проголосуете за меня, я — та самая стена. Помните стену, которую мы строим на южной границе? Я — ваша стена между американской мечтой и хаосом», — заявил он, выступая вчера на предвыборном митинге в штате Миннесота.
«Джо Байдена же контролирует леворадикальная толпа, он не понимает, где он находится, он несообразительный парень», — добавил Дональд Трамп, говоря о своем сопернике на предстоящих выборах.
Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избирать президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий.
Источник: 24.kg
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