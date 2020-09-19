Власти США с 20 сентября запрещают поддержку приложений TikTok и WeChat

В пресс-службе TikTok изданию РБК сообщили, что они готовы сотрудничать с американским правительством и обеспечить максимальную прозрачность своей деятельности.

В США с 20 сентября американским маркетплейсам приложений, в том числе App Store и Google Play, запретят распространять или поддерживать мобильные приложения TikTok и WeChat, сообщили в департаменте торговли США.

В ведомстве подчеркнули, что эти приложения собирают данные о пользователях и сотрудничают со спецслужбами Китая, поэтому их использование создает риски для нацбезопасности США.

"Сегодняшние действия еще раз доказывают, что президент [Дональд] Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать нашу национальную безопасность и защитить американцев от угроз Коммунистической партии Китая", – заявил глава министерства Уилбур Росс.

Также с 20 сентября в США будут запрещены платежи внутри WeChat. С 20 сентября запрет коснется службы хостинга и доставки контента для приложения WeChat, а с 12 ноября подобный запрет распространится и на приложение TikTok.

В пресс-службе TikTok изданию РБК сообщили, что они готовы сотрудничать с американским правительством и обеспечить максимальную прозрачность своей деятельности. Компания не согласна с решением департаменте и собирается оспорить его.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете приложений TikTok и WeChat в США в течение 45 дней,​ если они не будут проданы американским компаниям. Указ запрещает любые сделки с китайской компанией ByteDance – владельцем популярной социальной сети TikTok. Аналогичные меры приняты в отношении китайской технологической компании Tencent, которой принадлежит WeChat.

Трамп считает, что приложения, разработанные китайскими компаниями, "угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике" США. По его мнению, TikTok собирает персональные данные американских пользователей, что, "предположительно, позволяет Китаю отслеживать американских чиновников и подрядчиков, собирать досье с личными данными для шантажа и корпоративного шпионажа".

Источник: Азаттык