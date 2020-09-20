ОБСЕ расследует нарушения в Беларуси

Уже больше месяца в стране не стихают многочисленные акции протеста, участников которых задерживают, противники Лукашенко также говорят о массовых избиениях и пытках.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назначила специальную группу для расследования нарушений прав человека во время президентских выборов в Беларуси, сообщает ВВС.

Оппозиция, которую в четверг поддержал Европейский парламент, не признает победы Александра Лукашенко и считает результаты голосования фальсифицированными.

Уже больше месяца в стране не стихают многочисленные акции протеста, участников которых задерживают, противники Лукашенко также говорят о массовых избиениях и пытках.

Лукашенко в четверг заявил, что закрывает границы страны с западными странами и укрепляет границу с Украиной. Однако вечером представители Литвы и Польши сообщили, что пограничные переходы пока работают в обычном режиме.

Источник: centralasia.media