ОБСЕ расследует нарушения в Беларуси

Уже больше месяца в стране не стихают многочисленные акции протеста, участников которых задерживают, противники Лукашенко также говорят о массовых избиениях и пытках.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назначила специальную группу для расследования нарушений прав человека во время президентских выборов в Беларуси, сообщает ВВС.
Оппозиция, которую в четверг поддержал Европейский парламент, не признает победы Александра Лукашенко и считает результаты голосования фальсифицированными.
Уже больше месяца в стране не стихают многочисленные акции протеста, участников которых задерживают, противники Лукашенко также говорят о массовых избиениях и пытках.
Лукашенко в четверг заявил, что закрывает границы страны с западными странами и укрепляет границу с Украиной. Однако вечером представители Литвы и Польши сообщили, что пограничные переходы пока работают в обычном режиме.
Источник: centralasia.media
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