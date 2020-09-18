Более 30 млн человек в мире заразились коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в пятницу 30 млн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 30 003 378, умерли 943 203 человека, выздоровели 20 398 381. Больше всего случаев заражения (6 664 021) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (5 118 253) и Бразилия (4 419 083).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 1 085 281 случай заражения, выздоровели 895 868 человек, умер 19 061.

Источник: Кабар