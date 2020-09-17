В Казахстане зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В Северо-Казахстанской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа.

Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на Минсельхоз РК. По данным ведомства в регионе принимают меры против распространения высокопатогенного гриппа птиц. Так уже завозится вакцина, дезинфицируется территория, уничтожаются трупы погибших животных.

Отмечается, что болезнь выявили специалисты после взятия проб с тушек погибшей птицы. С 17 сентября введены временные ограничения на вывоз живой птицы и инкубационного яйца. А также пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Тимирязевского, Жамбылского, Кызылжарского, Тайыншинского, Шал акына, им. Г.Мусрепова, им. М.Жумабаева районов Северо-Казахстанской области.

Для вакцинации животных на приграничных с Российской Федерацией территориях выделено 873 тысячи доз отечественных препаратов против высокопатогенного гриппа птиц. Владельцы погибших птиц получат компенсацию в размере среднемесячной рыночной стоимости животных. Эпизоотическая ситуация в регионе находится на контроле министерства.

Источник: media-center.kg