Ученые разрабатывают лекарство от COVID на основе антител лошадей

В ходе исследований шести лошадям ввели полученные в лабораторных условиях белки SARS-CoV-2, говорится в статье.
Ученые из научно-технического института Коста-Рики работают над созданием препарата против коронавируса на основе лошадиных антител, передает ТАСС со ссылкой на издание Scientific American.
В ходе исследований шести лошадям ввели полученные в лабораторных условиях белки SARS-CoV-2, говорится в статье. Трое из лошадей получили только часть белка. Остальные животные получили комбинацию из четырех белков коронавируса. После четырех прививок, вводившихся каждые две недели, у лошадей выработался нужный уровень антител.
Затем на фармацевтическом заводе исследователи собирали кровь лошадей, отделяли плазму от эритроцитов, выделяли антитела из плазмы, очищали их и получали состав, подходящий для испытания на людях.
Микробиолог и ведущий исследователь проекта COVID-19 в Институте Клодомиро Пикадо Альберто Алапе Хирон сообщил, что один флакон с лошадиными антителами будет стоить около $100, а препараты на основе антител человека — в 10 раз дороже. «Всего один флакон объемом 10 мл содержит примерно в 80 раз больше антител, чем можно найти в 800 мл плазмы выздоравливающего, то есть плазмы, предоставленной кем-то, кто преодолел инфекцию SARS-CoV-2», — рассказал ученый.
Источник: Элгезит
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