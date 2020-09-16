В Японии избрали нового премьер-министра

Так, он получил 314 голосов, из 462 признанных действительными бюллетеней.

После отставки правительства новым премьер-министром Японии стал Есихидэ Суга. Сегодня по результатам голосования, он получил большинство голосов депутатов палаты представителей парламента Японии.

Так, он получил 314 голосов, из 462 признанных действительными бюллетеней.

В нижней палате (представителей) правящей коалиции – Либерально-демократической партии и партии Комэйто принадлежит 313 мест из 465. Таким образом, победа Ёсихидэ Суги была прогнозируемой. Так же ожидаем результат голосования и в верхней палате, где у правящей коалиции также большинство голосов. Но даже если бы ее решение отличалось от мнения нижней палаты, у палаты представителей есть преимущественное право при назначении премьер-министра.

Сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его кабинет в полном составе ушли в отставку.

Источник: centralasia.media