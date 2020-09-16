В Вашингтоне подписано соглашение между Израилем, ОАЭ и Бахрейном

Речь не идет о подписании мирного соглашения, так как государства- – участники соглашения не воевали друг с другом.
Королевство Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль подписали 15 сентября в Вашингтоне соглашение о нормализации отношений. Подписи под документом поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и главы министерств иностранных дел Бахрейна и ОАЭ Абдель Латыф аз-Зайяни и Абдалла бен Зейд аль-Нахайян.
Речь не идет о подписании мирного соглашения, так как государства- – участники соглашения не воевали друг с другом.
Вместе с тем значение этого соглашения для поддержания мира в потенциально нестабильном Ближневосточном регионе, по оценкам мировых СМИ, весьма велико.
Администрация президента США Дональда Трампа выступила посредником в переговорах между арабскими монархиями и еврейским государством, опираясь, в частности, на близкие личные отношения между Трампом и Нетаньяху. В публикации Би-би-си, в связи с этим отмечается и общая стратегическая подоплека соглашения. Администрацию Нетаньяху и арабские монархии объединяет общее противостояние Ирану, которого они считают главным нарушителем стабильности на Ближнем Востоке.
Источник: Азаттык
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