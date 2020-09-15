Предвыборная программа Эмомали Рахмона. Что обещает президент Таджикистана?

Для поддержки образования, медицины, выплаты пенсий и пособий он намерен в последующие семь лет направить 123 млрд сомони.

Кандидат в президенты Таджикистана, нынешний глава РТ Эмомали Рахмон в своей предвыборной программе, которая выпущена в виде отдельной брошюры, заявляет, что объем ВВП республики за последующие семь лет будет удвоен. Об этом сообщает издание “Азия Плюс”.

То есть, общий объем доходов госбюджета Таджикистана, который запланирован на 2020 год за счет всех источников в размере более 26 млрд сомони, в 2027 году составит 52 млрд сомони.

Эмомали Рахмон также обещает в последующие семь лет обратить особое внимание на решение трех приоритетных задач:

– обеспечение устойчивого развития национальной экономики и его конкурентоспособности.

– увеличение числа населения страны со средним доходом.

– достижение уровня стран, имеющих средние показатели в развитии социально-экономического сектора.

Он обещает продолжить курс по обеспечению энергетической, продовольственной безопасности и ускоренного развития промышленности страны.

Эмомали Рахмон планирует, что к 2027 году население Таджикистана со средним достатком составит 45% от общего числа, а малоимущих – до 18%.

Для поддержки образования, медицины, выплаты пенсий и пособий он намерен в последующие семь лет направить 123 млрд сомони.

Также он намерен укрепить сотрудничество государства с частным бизнесом и гражданским обществом.

Источник: reporter.kg