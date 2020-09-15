«Талибан» дал обещание не допустить возникновения угрозы со стороны Афганистана странам ЦА

В будущем мы не допустим возникновения угрозы, опасности со стороны Афганистана Узбекистану или другим странам Центральной Азии.

Об этом заявил глава политического офиса движения «Талибан» в Катаре Мулла Абдул Гани Барадар, сообщает агентство УзА.

По его словам, инициативы нацелены на обеспечение мира и благополучной жизни не только народов Афганистана или Узбекистана, но и всех народов Центральной Азии.

«В феврале в Дохе мы обменивались мнениями о решении афганской проблемы с министром иностранных дел Узбекистана. В рамках визита в Узбекистан мы провели несколько встреч. Высоко оцениваем постоянные усилия Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по установлению мира и стабильности на афганской земле. Предложения главы Узбекистана обеспечить мир для нас очень ценны», - отметил он.

Мулла Абдул Гани Барадар отметил, что Узбекистан сегодня активно участвует в восстановлении Афганистана. Заслуживают внимания такие крупные проекты, инициированные Узбекистаном, как строительство железной дороги Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар, прокладка линии электропередач Сурхан-Пули-Хумри. «Эти благие дела чрезвычайно важны для Афганистана, и мы уверены, что они станут толчком для развития афганской экономики. Для реализации этих проектов в Афганистане работают специалисты из Узбекистана. Обеспечение их безопасности также является важным вопросом», - считает он.

По его мнению, подписанное мирное соглашение между движением «Талибан» и Соединенными Штатами Америки несколько месяцев назад в Дохе свидетельствует о том, что движение «Талибан» - сторонник мира. «Мы, разумеется, выполним условия соглашения. С этой точки зрения можно сказать, что в будущем мы не допустим возникновения угрозы, опасности со стороны Афганистана Узбекистану или другим странам Центральной Азии. Я уверен в дальнейшем укреплении добрососедских связей с Узбекистаном. Теплые и искренние отношения будут способствовать стабильности обеих стран», - выразил уверенность Мулла Абдул Гани Барадар.

Глава Движение «Талибан» подчеркнул, что в будущем на афганской земле мы не допустим существования радикально настроенных групп и организаций, террористических групп. «В мирном соглашении есть обязательства не только «Талибан», но и американской стороны. Официальный Вашингтон должен вывести войска из Афганистана. Как только военные покинут страну, мы превратим Афганистан в мирную и благополучную территорию, добьемся стабильности в стране», - заключал Мулла Абдул Гани Барадар.

Источник: Кабар