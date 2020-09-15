В Туркменистане врачи увольняются по собственному желанию, боясь заболеть COVID-19

Корреспонденты Радио Азатлык и источники в медицинских учреждениях в стране сообщают, что риск заражения COVID-19 по-прежнему высок в Туркменистане, где официально не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

По сообщениям из страны, все больше врачей и медсестер госпитализируются с симптомами коронавируса, немало и тех кто увольняется по собственному желанию.

По словам беседовавшего с Азатлыком врача одной из больниц Туркменабада, у медицинского персонала местных медучреждений все чаще обнаруживаются симптомы COVID-19.

«В многопрофильном госпитале становится все больше и больше врачей и медсестер с симптомами коронавируса. 62-летний хирург больницы также находится в критическом состоянии. В реанимации его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его дочь и сын также были госпитализированы. Обеспокоенные происходящим несколько врачей, медсестер и санитарок написали заявление об уходе", - рассказал врач одного из лечебных заведений города, беседовавший на условиях анонимности.

При этом, по словам сотрудников медучреждения, зарплата медперсоналу, работающему в критических условиях, вовремя не выплачивается.

«Лебапская многопрофильная больница находится на хозяйственном расчете. Поскольку она стала карантинной зоной, перестали поступать и доходы. Нет и поддержки со стороны правительства. Нет денег на оплату труда сотрудников», - рассказал Азатлыку один из врачей клиники.

Власти Туркменистана утверждают, что в стране не зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Между тем, в больницы страны продолжают поступать пациенты с симптомами коронавируса.

Источник: centralasia.media