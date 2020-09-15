Путин: Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 миллиарда долларов

Лукашенко в ответ поблагодарил Путина и российские власти, как он выразился, за поддержку в послевыборный период.

Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 миллиарда долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи. По словам Путина, технические вопросы проработают министры финансов.

Комментируя события в Беларуси, где проходят массовые протесты против официально объявленной победы Лукашенко на выборах президента, Путин сказал, что «белорусы сами, без подсказок извне, должны разобраться в сложившейся ситуации в стране». При этом российский президент отметил, что Россия рассматривает Беларусь как своего ближайшего союзника и «выполнит договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве и ОДКБ».

Лукашенко в ответ поблагодарил Путина и российские власти, как он выразился, за поддержку в послевыборный период. «Друг познается в беде» – дословно сказал он. Лукашенко сказал, что расскажет Путину об акциях протеста, добавив при этом, что, по его мнению, ситуация в стране находится под контролем. «Вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом», – добавил он, имея в виду Россию.

Путин и Лукашенко обсудили также совместные военные учения, которые проходят сейчас в Беларуси, причем Путин подчеркнул, что после их завершения российские войска вернутся в места дислокации.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что страны договариваются о рефинансировании белорусского долга России на один миллиард долларов. Сумма 1,5 миллиарда долларов почти точно совпадает с суммой, которую белорусским властям в августе пришлось потратить на поддержание курса национальной валюты. Всего за месяц Беларусь лишилась 1,4 миллиарда долларов, или 15 процентов своих золотовалютных резервов.

По оценке «Открытых медиа», суммарные потери России от поддержки режима Лукашенко за 25 лет составляют как минимум 98,7 миллиарда долларов в номинальных цифрах, а с учетом инфляции, в ценах 2019 года – 116,1 миллиарда долларов.

Лукашенко прилетел из Минска в Сочи на встречу с Путиным утром в понедельник. Переговоры начались после 14 часов по московскому времени.

Это первая зарубежная поездка Лукашенко после выборов 9 августа, против официальных итогов которых в Беларуси уже более месяца проходят массовые акции протеста. Страны Запада, как и белорусская оппозиция, не признали итоги выборов президента, указывая на масштабные фальсификации.

Белорусская оппозиция и ряд стран Запада опасаются, что Лукашенко в нынешней ситуации может пойти на большие уступки Путину по вопросу об интеграции, что может фактически привести к подчинению Минска Москве. Оппозиционный лидер Светлана Тихановская – соперница Лукашенко по выборам 9 августа – заявила в связи со встречей двух президентов: «Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом».

В декабре 2013 года Путин договорился с президентом Украины Виктором Януковичем о том, что Россия предоставит Украине кредит в 15 миллиардов долларов, три миллиарда были выплачены. Спустя два месяца Янукович бежал из страны, будучи фактически свергнутым в результате Майдана. После аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе Украина отказалась возвращать 3 миллиарда долларов, полученных Януковичем. Судебная тяжба об этих деньгах продолжается.

Источник: Азаттык