Смертность от коронавируса вырастет осенью, – ВОЗ

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о прогнозируемом осеннем росте смертности в Европе от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP в Twitter.

“Ситуация станет серьезнее. В октябре, ноябре, мы предполагаем увеличение смертности“, – цитирует Клюге AFP.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за минувшие сутки в мире зафиксировано 307,9 тысяч заражений коронавирусом. Это является рекордным приростом за все время с момента начала пандемии.

Прежний рекорд был зарегистрирован 6 сентября, когда количество заболевших COVID-19 за сутки возросло на 306,9 тысяч.

Согласно статистике ВОЗ, в мире за все время зарегистрировано 28,6 млн заражений новым типом инфекции. Скончались 917,4 тысячи человек. На две Америки приходится 14,7 млн заражений, на Юго-Восточную Азию – 5,4 млн, на Европу – 4,8 млн.

Источник: reporter.kg