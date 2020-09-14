Лукашенко улетел в Россию на переговоры с Путиным, он покинул страну впервые с момента президентских выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным, он покинул страну впервые с момента президентских выборов.

Об этом пишет БЕЛТА.

В городе Сочи состоится встреча главы белорусского государства с президентом России. Переговоры пройдут в формате «один на один», сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

Источник: centralasia.media