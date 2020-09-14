В Кыргызстане обсуждают возможность вхождения в состав России – экс-посол

В Кыргызстане обсуждается возможность вхождения в состав России.

Об этом в видеоинтервью порталу “Правда.ру” заявил председатель кыргызской диаспоры в Москве, экс-посол Кыргызстана в России Раимкул Аттакуров, сообщает Tengrinews.kz.

“Историческая судьба нам предопределила быть вместе. Уже много веков мы вместе. У нас общая история и, будем надеяться, будущее на протяжении долгого времени. Сейчас у многих кыргызов даже возникают мысли обратиться к Российской Федерации, чтобы как одна из республик войти в состав России“, – сказал Аттакуров.

На уточняющий вопрос, действительно ли в Кыргызстане ведутся подобные разговоры, бывший посол ответил, что “да, в Кыргызстане это есть“. “И здесь среди диаспоральной общественности возникает и обсуждается такой вопрос. Конечно, это нельзя сделать сразу и быстро. Но, на мой взгляд, к этому обязательно надо идти, ведь сама жизнь подталкивает нас к единству“, – заявил он.

Также Аттакуров отметил, что “Кыргызстан – единственная из республик бывшего СССР страна, где русский язык имеет статус государственного, конституционного языка”.

“Народ сам выступает за это. И, естественно, наше присутствие в Евразийском экономическом союзе положительно сказывается во многих направлениях“, – сказал эксперт комиссии при президенте России по межнациональным отношениям.

Источник: reporter.kg