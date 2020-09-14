В мире установлен новый антирекорд по количеству выявленных случаев COVID за сутки

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки увеличилось почти на 308 тысяч.

Это является максимальным приростом с начала пандемии.

Согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире на 14 сентября 8:30 зафиксировано 28 млн 892 тысячи 810 случаев COVID-19. Количество жертв нового коронавируса выросло до 922 тысяч 525.

Источник: Элгезит