Путин и Лукашенко проведут первую встречу после приведших к политическому кризису выборов в Беларуси

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 11 сентября, что «рабочая встреча» состоится 14 сентября в России. Место пока не названо.
Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко встретятся на следующей неделе и проведут первые переговоры лицом к лицу после выборов в Беларуси, после оглашения которых в стране вспыхнули массовые протесты с требованием отставки Лукашенко.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 11 сентября, что «рабочая встреча» состоится 14 сентября в России. Место пока не названо.
Песков сказал, что подписания каких-либо документов не планируется, пресс-конференции с участием лидеров не будет.
В Беларуси с 9 августа, дня выборов, победителем которых объявлен Лукашенко, ежедневно проходят демонстрации и забастовки против правления президента, руководящего страной с 1994 года. Тысячи были задержаны, сотни подверглись избиениям в ходе жестокого преследования, которое осудили Европейский союз и США.
Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которая утверждает, что получила от 60 до 70 процентов голосов, сейчас находится в Литве. В соседнее прибалтийское государство она выехала вскоре после выборов при всё еще неясных обстоятельствах.
Источник: Азаттык
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