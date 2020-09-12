Путин и Лукашенко проведут первую встречу после приведших к политическому кризису выборов в Беларуси

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 11 сентября, что «рабочая встреча» состоится 14 сентября в России. Место пока не названо.

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко встретятся на следующей неделе и проведут первые переговоры лицом к лицу после выборов в Беларуси, после оглашения которых в стране вспыхнули массовые протесты с требованием отставки Лукашенко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 11 сентября, что «рабочая встреча» состоится 14 сентября в России. Место пока не названо.

Песков сказал, что подписания каких-либо документов не планируется, пресс-конференции с участием лидеров не будет.

В Беларуси с 9 августа, дня выборов, победителем которых объявлен Лукашенко, ежедневно проходят демонстрации и забастовки против правления президента, руководящего страной с 1994 года. Тысячи были задержаны, сотни подверглись избиениям в ходе жестокого преследования, которое осудили Европейский союз и США.

Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которая утверждает, что получила от 60 до 70 процентов голосов, сейчас находится в Литве. В соседнее прибалтийское государство она выехала вскоре после выборов при всё еще неясных обстоятельствах.

Источник: Азаттык