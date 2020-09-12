В России ученые нашли способ обойтись без аппаратов ИВЛ при лечении COVID

Российские ученые нашли способ обойтись без аппаратов ИВЛ при лечении коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Как сообщил президент Российского научного общества иммунологов Валерий Черешнев, новый метод лечения коронавируса ингаляциями гелий-кислородными смесями (ГКС), нагретыми до высокой температуры, проверили в больнице в Коми. Отмечается, что только одному из 50 пациентов с тяжелым течением COVID потребовалась искусственная вентиляция легких.
Таким образом, по словам Черешнева, помощь ИВЛ после таких ингаляций требуется только в 2% случаев.
Академик отметил, что аппараты, которые изначально применяли для таких ингаляций, решили усовершенствовать. После анализа с микробиологами было обнаружено, что в выдыхаемом воздухе находятся вирусы как живые, так и мертвые, таким образом получается, «механизм самозаражения». Было принято решение сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!