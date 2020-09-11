Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 млн

По данным университета на 03.28 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 28 047 828.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 28 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на 03.28 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 28 047 828. Скончались 907 377 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 18 миллионов заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Источник: РИА Новости