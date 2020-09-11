Путин извинился перед президентом Сербии Вучичем за пост Захаровой

Издание "Подъём" пишет, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию об извинениях Путина перед Вучичем.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров принесли ему извинения из-за поста представителя МИД Марии Захаровой, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление Вучича в эфире национального телеканала RTS. "Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент", - цитирует Александра Вучича российское государственное агентство РИА Новости.

Издание "Подъём" пишет, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию об извинениях Путина перед Вучичем.

Ранее в четверг сообщалось, что президенты двух стран впервые созвонились после дипломатического скандала, который вызвал пост Захаровой в Фейсбуке. Официальный представитель МИД России опубликовала фотографию встречи Вучича с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете на прошлой неделе. На снимке Вучич сидит на стуле посреди кабинета, а Трамп – за столом напротив. К посту Мария Захарова прикрепила кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой «нога на ногу» в исполнении Шэрон Стоун и написала: "Если вас позвали в БД (Белый дом), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото #2".

Александр Вучич в ответ назвал пост Марии Захаровой пошлым и примитивным. Резко на публикацию отреагировал еще ряд сербских политиков. Захарова извинилась, отметив, что её пост был неверно истолкован. "Единственное, что в нем содержалось – неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных", – написала представитель МИД России.

По информации пресс-службы Кремля, основное внимание в ходе телефонной беседы в четверг Путина и Вучича было уделено проблематике косовского урегулирования. Сербский президент заявил, что переговоры были хорошими и содержательными. По поводу поста Захаровой Вучич добавил, что реакция российских властей на инцидент показала, насколько Россия уважает Сербию и его лично.



Источник: Азаттык