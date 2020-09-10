Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 45 160

За ночь в Узбекистане выявили 230 случаев заражения коронавирусом.
По состоянию на 10:00 часов 10 сентября количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 45 160 (+230).
По информации Минздрава, 150 случаев выявлены в Ташкенте, 36 - в Ташкентской обл., 16 - в Самаркандской обл., 9 - в Наманганской обл., 8 - в Хорезмской обл., 5 - в Бухарской обл., 5 - в Сурхандарьинской области и 1 - в Республике Каракалпакстан.
В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 42 212 человек (93%). Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 368.
В инфекционных больницах республики проходит лечение 2 580 пациентов, 427 из которых находятся в тяжелом состоянии, 224 — в критическом.
Источник: centralasia.media
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