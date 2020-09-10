В Таджикистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 8,9 тысячам

Общее количество зараженных в Таджикистане в период с 30 апреля по 9 сентября достигло 8899 человек
За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с Covid-19.
За сутки 93 человека по подозрению находились под наблюдением врачей, 33 человека выписаны после выздоровления, скончался еще один пациент.
Общее количество зараженных в Таджикистане в период с 30 апреля по 9 сентября достигло 8899 человек, из них выздоровели 7683 пациента, скончался 71 человек.
Источник: centralasia.media
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