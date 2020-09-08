Лукашенко признал, что, возможно, он немного пересидел на посту президента

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью представителям ведущих российских СМИ.
Как сообщает БЕЛТА, мероприятие проходило в Минске во Дворце Независимости. На интервью к главе белорусского государства приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
Во время интервью он в числе прочего признал, что слегка «пересидел» на своем посту.
«Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь», - передает слова Лукашенко Евгений Рожков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Источник: centralasia.media
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