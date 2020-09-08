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Подробности В мире 08.09.2020 10:44 Просмотров: 14

За сутки в Казахстане пневмонией с признаками коронавируса заболели 16 человек

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 27 778, летальных случаев - 315, выздоровевших - 6 176. Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 8 сентября. Так, за прошедшие сутки зафиксированы 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 217 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 27 778, летальных случаев - 315, выздоровевших - 6 176. Источник: centralasia.media