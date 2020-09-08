Токаев внес изменение в указ Назарбаева, подписанный 20 лет назад

“Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания“, – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменение в указ первого президента республики Нурсултана Назарбаева об учреждении государственной стипендии в области культуры, подписанный елбасы 3 апреля 2000 года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Акорды 7 сентября, сообщает Tengrinews.kz.
“О внесении изменения в Указ президента Республики Казахстан от 3 апреля 2000 года № 369 “Об учреждении государственной стипендии первого президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры”
Постановляю:
Внести в Указ президента Республики Казахстан от 3 апреля 2000 года № 369 “Об учреждении государственной стипендии первого президента Республики Казахстан – елбасы в области культуры” (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 18, ст. 185) следующее изменение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Учредить 75 ежегодных государственных стипендий первого президента Республики Казахстан – елбасы в области культуры в размере 55-кратного месячного расчетного показателя в месяц”.
“Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания“, – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Отмечено, что согласно указу елбасы от 2000 года размер вышеназванной стипендии составлял 20-кратный месячный расчетный показатель.
Источник: reporter.kg
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