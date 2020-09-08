Оппозиция Беларуси заявила об использовании властями террора для подавления протестов

Для подавления протестов в Беларуси власти начали открыто использовать методы террора.

Об этом говорится в заявлении оппозиционного Координационного совета.

Заявление сделано после сообщений о похищении в Минске в понедельник, 7 сентября, нескольких оппозиционеров — Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Местонахождение всех троих до сих пор неизвестно.

«Мирные акции возникают децентрализованно и без лидеров. Террор в отношении участников акций бесполезен. Люди, участвующие в акциях, боятся прежде всего не насилия, которым лично им угрожает власть, а будущего в неправовом государстве, которое ждет их и их близких, если ситуация в стране не изменится, а законность и демократия не будут восстановлены», — говорится в заявлении Координационного совета.

Представители оппозиции также заявили, что подадут заявления в Следственный комитет страны по фактам противоправных действий со стороны властей в отношении протестующих после акций 6 сентября и в другие дни.

Авторы заявления призвали опубликовать достоверную информацию об итогах голосования на выборах президента 9 августа, прекратить преследование задержанных на акциях протеста, а также членов Координационного совета.

Мария Колесникова —представитель штаба арестованного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Она получила известность во время предвыборной кампании как участница «Женского трио» — вместе с женой другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало и кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

Колесникова вошла в президиум созданного недавно оппозиционного Координационного совета. Накануне она участвовала в очередном массовом марше протеста в Минске. Оппозиционер — последняя участница «трио», которая оставалась в Беларуси и была на свободе.

Акции против президента Александра Лукашенко проходят в столице Беларуси и других городах уже почти месяц — после выборов 9 августа, результаты которых, как утверждают протестующие, были грубо сфальсифицированы.

В особенности в первые дни участников акций протеста задерживали, есть множество свидетельств избиений и издевательств над ними.

Сторонники оппозиции создали Координационный совет, однако протесты по-прежнему по большей части проходят стихийно, у них нет единого организатора.

Источник: Азаттык