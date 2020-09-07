В мире коронавирусом заражены более 27 млн человек

В мире число зараженных коронавирусной инфекцией превысило 27 миллионов человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Так, по состоянию на 7 сентября в мире зарегистрировано 27 003 973 случая заражения Covid-19, число скончавшихся достигло 882 тыс. человек.
По количеству зараженных и летальных исходов лидируют США 6,2 млн и 188,9 тыс. соответственно. На втором месте идет Бразилия — 4,1 млн случаев и 126,6 тыс. скончавшихся, на третьем месте находится Индия — 4,1 млн случаев и 70 тыс. скончавшихся.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!