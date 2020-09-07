В мире коронавирусом заражены более 27 млн человек

В мире число зараженных коронавирусной инфекцией превысило 27 миллионов человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 7 сентября в мире зарегистрировано 27 003 973 случая заражения Covid-19, число скончавшихся достигло 882 тыс. человек.

По количеству зараженных и летальных исходов лидируют США 6,2 млн и 188,9 тыс. соответственно. На втором месте идет Бразилия — 4,1 млн случаев и 126,6 тыс. скончавшихся, на третьем месте находится Индия — 4,1 млн случаев и 70 тыс. скончавшихся.

Источник: centralasia.media