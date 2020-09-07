За сутки в Узбекистане выявили 293 случая коронавируса

В течение дня от коронавируса в Ташкенте скончались 5 человек.

По данным Минздрава, 6 сентября в Узбекистане выявили 293 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составило 43 663 человек.

В течение дня от коронавируса в Ташкенте скончались 5 человек.

В настоящее время из общего числа пациентов выздоровели 41 277 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составило 94%.

Из 2 038 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 375 находятся в тяжелом, а 219 – критическом состоянии.

Источник: centralasia.media