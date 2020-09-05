Узбекистан и Казахстан прекратили поставки газа в Таджикистан

Узбекистан и Казахстан ограничили поставки сжиженного газа в Таджикистан, заявил глава Антимонопольной службы при президенте республики Абдулмаджид Муминзод.

По его словам, Узбекистан полностью остановил экспорт сжиженного газа в Таджикистан до конца года.

В то же время Казахстан решил прекратить поставки топлива только на сентябрь. При этом Абдулмаджид Муминзод не стал уточнять, насколько сократились показатели по транспортировке газа.



По данным осведомлённых источников в Таджикистане, причина остановки экспорта газа: в Казахстане ремонт завода крупного поставщика газового топлива в Таджикистан, в Узбекистане - повышенный спрос на этот вид топлива на внутреннем рынке в этой стране, а также модернизация на двух крупных заводах, поставляющих топливо в Таджикистан.

В январе-июле Таджикистан импортировал более 264,2 тысяч тонн сжиженного газа на сумму $102,11 миллиона. 92,33% поставленного в Таджикистане за семь месяцев текущего года сжиженного газа приходится на Казахстан, на долю Узбекистана приходится 7,48%.

Поставками газа в Таджикистан занимаются 15 компаний, самый крупный трейдер - Аллат (занимает 18,24% рынка сжиженного газа).

Цены на этот вид топлива в городе Душанбе в течение последних нескольких дней имеют тенденцию к снижению в розничном сегменте топливного рынка Таджикистана, однако сбои в импортных поставках сжиженного газа могут развернуть их в сторону роста, остановившегося 13 августа на рекордном значении в 4,70 сомони (0,46 долларов) за литр (цена на АЗС «Газпромнефть» Таджикистан, занимающей 8,09 рынка газового топлива).

Цены на сжиженный газ в Душанбе на 04.09.2020 варьируется в пределах 4,30-4,40 сомони за литр (0,42-0,43 долларов США).

Источник: centralasia.media