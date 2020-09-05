Франция закрыла 22 школы из-за коронавируса спустя четыре дня после открытия

Министр образования Жан-Мишель Бланкер сказал радио Europe 1, что всё равно доволен тем, что дети вернулись в школы.

Франция открыла школы 1 сентября, однако уже 4 сентября министр образования заявил, что 22 школы закрывают из-за распространения коронавируса. Десять школ закрылись на материковой части Франции и 12 — на острове Реюньон, где недавно произошел всплеск случаев заболевания, сообщает AFP.

Министр образования Жан-Мишель Бланкер сказал радио Europe 1, что всё равно доволен тем, что дети вернулись в школы. Медики ежедневно проверяют около 250 инцидентов с COVID-19 в школах и точечно принимают решение. Школу закрывают, если в ней выявляют три случая заболевания.

В 22 закрытых школах, по словам Бланкера, случаи заражения связаны с «факторами вне школы, касающимися людей, которые могли быть заражены летом».

Во Франции около 60 тысяч школ по всей стране. В четверг в стране зарегистрировали 7 157 новых случаев. Власти заявили, что будут приняты все меры, чтобы избежать новой общенациональной изоляции.

Всплеск коронавируса беспокоит обширные заморские территории Франции в Индийском океане, Тихом океане и Южной Америке, где системы здравоохранения часто не так надежны, как на материке.

Источник: Азаттык