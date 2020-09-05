Страны могут избежать повторного режима изоляции из-за коронавируса, - глава ВОЗ

Глава ВОЗ подчеркнул, что организация полностью поддерживает «открытие обществ, экономик и границ».

Страны могут избежать повторного ввода режима самоизоляции из-за коронавируса, если примут необходимые шаги по борьбе с заболеванием, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Запись выступления выложена на YouTube-странице организации.

«При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем», — сказал Гебрейесус.

Он отметил, что самоизоляция была «прямым инструментом, который вызвал тяжелые последствиям во многих странах». По его словам, сейчас некоторые страны уже смогли «постепенно и безопасно открываться, сохраняя при этом готовность быстро реагировать на любые новые очаги».

Глава ВОЗ подчеркнул, что организация полностью поддерживает «открытие обществ, экономик и границ». Для этого, по его словам, странам необходимо сохранить такие требования, как запрет массовых мероприятия, направить средства на улучшение здравоохранения, а также защитить от коронавируса уязвимые группы населения. В ближайшие месяцы организация также ожидает «хороших известий о вакцине от COVID-19», отметил Гебрейесус.

Ранее, 31 агуста, Гебрейесус уже говорил, что ВОЗ выступает за открытие экономик и границ и отмену ограничений из-за пандемии, однако указывал, что это должно идти только в безопасности. «Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», — отмчал глава ВОЗ, указывая, что пандемия не закончилась.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 26,2 млн человек, из них более 867 тыс. умерли. Лидером по числу подтвержденных случаев остаются США, где заболели более 6,1 млн человек. На втором месте находится Бразилия (4,04 млн), на третьем — Индия (более 3,8 млн), на четвертом — Россия (1,01 млн), а на пятом — Перу (более 657 тыс.).

Источник: centralasia.media