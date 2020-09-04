В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 4 миллиона

Количество зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 4 миллиона человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 4 сентября, в стране зарегистрировано 4 041 638 случаев заражения Covid-19, скончались более 124,6 тыс. человек.

Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных, уступая только США, где коронавирус выявлен у 6,1 млн человек. На третьем месте идет Индия — 3,9 млн.

По последним данным, в мире зарегистрировано 26,3 млн зараженных Covid-19. Число скончавшихся достигло 868,8 тыс. человек.

Источник: centralasia.media