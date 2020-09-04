В России за сутки выявили более 5 тыс. новых случаев коронавируса

России за минувшие сутки зарегистрировано 5110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом 4 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 235 (24,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом выявлено 1 015 105 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 37,8 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 334 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 211 тыс. человек.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!