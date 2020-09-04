В России за сутки выявили более 5 тыс. новых случаев коронавируса

России за минувшие сутки зарегистрировано 5110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом 4 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 235 (24,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом выявлено 1 015 105 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 37,8 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 334 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 211 тыс. человек.

Источник: centralasia.media