Неизвестные взломали сайт МВД Беларуси, Лукашенко они добавили в список разыскиваемых

Фото с Лукашенко и Караевым появились на странице «Внимание! Розыск!».
Неизвестные взломали сайт МВД Беларуси и добавили в список разыскиваемых преступников президента Александра Лукашенко и главу ведомства Юрия Караева. Скриншот 3 сентября опубликовали телеграм-канал «Наша Нiва» и Белсат.
Фото с Лукашенко и Караевым появились на странице «Внимание! Розыск!». На сайте указано, что Лукашенко и Караев обвиняются в «военных преступлениях против белорусского народа». Президента Беларуси также обвинили в «узурпации власти».
В качестве особых примет у Лукашенко указано «сильно хромает при ходьбе», у Караева — «белые пятна на лбу и руках».
На момент публикации новости сайт МВД Беларуси не открывался. Никаких официальных комментариев ведомство относительно хакерской атаки не давало.
До этого на сайте управления делами президента Беларуси появился бело-красно-белый флаг и отредактированная фотография главы ведомства Виктора Шеймана. После этого сайт стал недоступен.
Акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники недовольны итогами президентских выборов в стране, они обвиняют власти в фальсификациях. В первые несколько дней протестов к демонстрантам применяли силу: милиция и ОМОН использовали против протестующих светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.
По данным ЦИК страны, победу на выборах с результатом 80 процентов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Итоги выборов не признали в ЕС. В то же время с победой Лукашенко поздравили лидеры России, Китая и Казахстана.
Источник: Элгезит
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