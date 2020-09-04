На утро 4 сентября в Казахстане выявили 89 новых случаев коронавируса. Всего — 106 121

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 89 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 21 без клинических проявлений.

Об этом 4 сентября сообщает оперативный штаб по противодействию Covid-19.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- Восточно-Казахстанская область - 16 / 2;

- город Нур-Султан - 13 / 0;

- город Алматы - 10 / 2;



- Атырауская область - 9 / 4;

- Карагандинская область - 8 / 3;

- Северо-Казахстанская область - 7 / 1;

- Туркестанская область - 6 / 3;

- Акмолинская область - 5 / 2;

- Жамбылская область - 4 / 2;

- Павлодарская область - 4 / 1;

- Костанайская область - 3 / 0;

- Алматинская область - 2 / 1;

- Западно-Казахстанская область - 2 / 0;

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 106 121 случай заражения коронавирусом.

Источник: centralasia.media