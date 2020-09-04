На утро 4 сентября в Казахстане выявили 89 новых случаев коронавируса. Всего — 106 121

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 89 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 21 без клинических проявлений.
Об этом 4 сентября сообщает оперативный штаб по противодействию Covid-19.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- Восточно-Казахстанская область - 16 / 2;
- город Нур-Султан - 13 / 0;
- город Алматы - 10 / 2;
- Атырауская область - 9 / 4;
- Карагандинская область - 8 / 3;
- Северо-Казахстанская область - 7 / 1;
- Туркестанская область - 6 / 3;
- Акмолинская область - 5 / 2;
- Жамбылская область - 4 / 2;
- Павлодарская область - 4 / 1;
- Костанайская область - 3 / 0;
- Алматинская область - 2 / 1;
- Западно-Казахстанская область - 2 / 0;
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 106 121 случай заражения коронавирусом.
Источник: centralasia.media
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