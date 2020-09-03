Кандидатуру Эмомали Рахмона выдвинули на пост президента от Народно-демократической партии

Народно-демократическая партия Таджикистана была основана в декабре 1994 года и первоначально называлась Народной партией.

Народно-демократическая партия Таджикистана выдвинула кандидатуру действующего президента Эмомали Рахмона для участия в президентских выборах. По словам представителей партии, решение было принято 3 сентября на съезде НДПТ.

Абдурахмон Хонов, руководитель аппарата центрального исполнительного комитета НДПТ, сообщил Радио Озоди, что делегатами съезда были свыше 1 тыс человек. Выдвижение кандидата в президенты и утверждение его программы стали основными пунктами в повестке съезда.

Народно-демократическая партия Таджикистана была основана в декабре 1994 года и первоначально называлась Народной партией. В 1998 году президент Эмомали Рахмон был избран лидером партии, и название партии было изменено на Народно-демократическую. Из 4 миллионов жителей Таджикистана, имеющих право голоса, полмиллиона - более 15 процентов - являются членами правящей партии. По мнению оппозиционеров, этого удалось добиться в результате злоупотребления властью.

До съезда НДПТ кандидатуру действующего президента на пост главы государства на предстоящих выборах выдвинули Федерация независимых профсоюзов и Союз молодежи Таджикистана. Многие уже предсказывают, что победителем выборов будет объявлен Эмомали Рахмон.

Ранее кандидатами в президенты были объявлены Рустам Латифзода (Аграрная партия Таджикистана), Абдухалим Гаффоров (Социалистическая партия Таджикистана) и Саидджафар Усмонзода (Демократическая партия Таджикистана) и Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ Таджикистана). Единственная оппозиционная Социал-демократическая партия Таджикистана объявила бойкот предстоящим в октябре президентским выборам, назвав их антиконституционными, антинародными и незаконными.

Очередные президентские выборы в Таджикистане состоятся 11 октября. Это будут шестые президентские выборы с момента обретения Таджикистаном независимости.

Эмомали Рахмон руководит Таджикистаном на протяжении 28 лет.

Источник: centralasia.media